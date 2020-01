später lesen Personalausweis nicht vergessen Blutspende-Termin im Jugendheim Teilen

(red) Das DRK Hornbach lädt am morgigen Freitag, 3. Januar, zum Blutspende-Termin von 17.30 bis 20.30 Uhr im evangelischen Jugendheim ein. Die Blutspende am 20. März wird dagegen im Dorfgemeinschaftshaus in Althornbach stattfinden, da in Hornbach keine Räumlichkeiten mit behindertengerechtem Zugang gefunden wurden.