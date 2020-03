später lesen Von Kleinsteinhausen mit Rettungshubschrauber in Uniklinik Homburg 46-jähriger Mann stürzt aus Baumkrone – schwer verletzt FOTO: obs / G. Muschalla FOTO: obs / G. Muschalla Teilen

Twittern



Ein 46-jähriger Mann ist bei Schneidearbeiten in Kleinsteinhausen aus einer etwa acht Meter hohen Baumkrone gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Homburg geflogen, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Zweibrücker Polizei am Sonntag mit.