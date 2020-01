Als Ampelmännchen lenkt künftig ein Winzer mit Rückenkorb (Logel) die Fußgänger in Bad Dürkheim über die Straße. Die Kommune wolle die Ampeln im September anlässlich des Wurstmarktes am Festplatz installieren, teilte eine Sprecherin mit.

Geplant seien zunächst fünf Übergänge mit dem ortstypischen Motiv. Die Umrüstung kostet die Kommune etwa 5000 Euro. In Mainz blinken bereits Mainzelmännchen an an verschiedenen Ampen in der Stadt. In Trier regelt Karl Marx den Fußgängerverkehr.