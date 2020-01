später lesen Rettungsaktion Wildschwein rettet sich mit Sprung in die Saar Teilen

Twittern



Mit einem beherzten Sprung in die Saar ist ein Wildschwein in Saarbrücken der Polizei und dem Jäger entkommen. Die Beamten waren dem Tier auf der Spur, da es am Sonntag in Teilen der Innenstadt für Aufregung gesorgt hatte. dpa