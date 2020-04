Während seines Urlaubs unterstützte der Arzt Johannes Wolter seine ehemaligen Kollegen im Straßburger Uniklinikum. Von Hélène Maillasson

Französische Beatmungspatienten, die per Militärhubschrauber aus der überlasteten Region Grand Est nach Deutschland evakuiert werden: Diese Bilder gingen vor ein paar Wochen über die Fernsehbildschirme. Doch während dieses bisherigen Höhepunkts der Corona-Krise nahm die Solidarität zu den Nachbarn jenseits der staatlich organisierten Maßnahmen auch andere Formen an. Wie etwa der Einsatz von Johannes Wolter aus Saarlouis. Der Arzt kennt sich in Straßburg gut aus. Von 2003 bis 2008 arbeitete er im Uniklinikum am Standort Hautepierre als Oberarzt in der Anästhesie. „Ich habe in den Nachrichten verfolgt, wie sich die Situation im Elsass zuspitzte. Ich habe viele gute Freunde von meiner Zeit aus Straßburg, die mir auch Ähnliches berichtet haben“, sagt er. „Ich hatte Urlaub und habe einfach meine Hilfe angeboten.“ Für ihn eine Selbstverständlichkeit. „Wann, wenn nicht in dieser extremen Situation?“

Ende März war die Lage in Straßburg extrem angespannt. Viele Beatmungspatienten wurden per Sonderzug oder Hubschrauber aus der Region evakuiert. „Ohne diese Abtransporte hätten wir möglicherweise nicht alle Patienten versorgen können“, glaubt Wolter. Auf der Intensivstation, auf der er eingesetzt war, waren die Betten immer belegt. „Dabei waren die Kapazitäten bereits verfünffacht worden.“ Doch die Organisation von genügend freien Krankenbetten und die tägliche Einarbeitung von Kollegen aus anderen Fachabteilungen in die Abläufe der Intensivstation seien Meisterleistungen gewesen. „Ich war sehr beeindruckt davon, wie ruhig und gut organisiert die Arbeit trotz diesen extremen Umständen ablief“, berichtet der Mediziner. Einen Bericht des deutschen Instituts für Katastrophenmedizin, der katastrophale Zustände im Uniklinikum angeprangert hatte, kann Wolter nicht bestätigen. „Womöglich war es in der Notaufnahme, wo alle Patienten gleichzeitig ankommen, stressiger, aber auf der Intensivstation war alles sehr routiniert. Durch die hohe Anzahl an Patienten waren die Ärzte und Pflegekräfte natürlich angespannt, aber es gab Protokolle, an die sich alle gehalten haben.“

Die französischen Kollegen hätten sich sehr über die Unterstützung gefreut, erzählt er. Während seiner zweiten Woche in Hautepierre seien auch Kollegen aus anderen französischen Regionen dazu gestoßen. „Dadurch dass wir das Team verstärkt haben, konnte der eine oder andere auch mal einen Tag Pause machen zum Durchatmen“, sagt er. In Frankreich sei am Gesundheitssystem seit Jahrzehnten viel gespart worden. „Was das Personal dort seit Wochen leistet, ist unglaublich. Doch auch extrem engagiertes Personal kann an den Rand der Belastungsgrenze kommen.“ Außerdem sei die Covid-19-Infektion für Mediziner nicht nur wegen der hohen Ansteckungsrate eine Herausforderung. „Der Verlauf der Erkrankung bleibt oft ein Rätsel. Das ist für einen Arzt ziemlich frustrierend“, gesteht er. Er habe Patienten erlebt, deren Zustand sich eine Woche lang nicht verbesserte und die am Ende doch wieder gesund wurden. Andere seien im Gegenteil nach ein paar Tagen der Besserung doch plötzlich gestorben. „Das Krankheitsbild ist neu, es gibt keine Erfahrungswerte. Das macht die Behandlung einfach schwieriger.“