Plötzlich Pause: Wie zwei Angehörige mit dem Besuchsverbot im Altenheim umgehen.

Peter Schmidt* und Martina Groß* haben noch Glück. Ihre Väter wissen, was gerade vor sich geht. Die Kinder und das Pflegepersonal haben ihnen erklären können, dass sie sie zum Schutz vor dem neuen Coronavirus nicht besuchen dürfen. Das können längst nicht alle, deren Verwandte in Heimen untergebracht sind, weil es deren Gesundheitszustand nicht zulässt. „Mein Vater weiß, was los ist“, sagt Peter Schmidt. „Ob er die ganzen Ausmaße der Situation erfasst hat, das weiß ich nicht, aber das erfassen wir ja nicht mal.“

Peter Schmidt lebt in Trier und hat seinen Vater oft in einem Trierer Alten- und Pflegeheim besucht. „Mein Vater war extrem privilegiert. Ich war fast jeden Tag dort, habe mich mit meiner Nichte abgewechselt. Mein Vater ist ein neugieriger Mensch, mit dem ich immer viel unternommen habe.“ Früher waren es lange Spaziergänge über Land. In den vergangenen Jahren ging es bei schönem Wetter im Auto vom Altenheim oft entlang der Mosel. „Wenn es ihm richtig gut ging, fing er an zu singen. ,Oh, Mosella‘“, erzählt Peter Schmidt.

Jetzt bleibt beiden nur der regelmäßige Anruf. „Mein Vater ist der beliebteste Mann auf der ganzen Etage, weil er so nett ist, mögen ihn die Pflegerinnen. Das ist mir ein großer Trost gerade jetzt“, sagt Peter Schmidt. Der 92-Jährige sei gut drauf, lese viel. Bis vor einiger Zeit die Pfleger anriefen, weil nichts den Vater habe beruhigen können, er habe geweint und sei total verzagt gewesen. Gottseidank gehe es ihm wieder besser.

Manchmal scherzen beide am Telefon, lachen über das stattliche Alter des Vaters, der keine Angst vor dem Sterben habe, der sagt, seine Frau sei ihm voraus gegangen, und er gehe ihr hinterher. „Wenn er sterben würde, wäre es schlimm für uns Zurückbleibende. Nicht für ihn.“ In diesem Alter müsse man immer mit dem Tod rechnen, aber die Nachrichten über Todesfälle durch eine Infektion mit dem Coronavirus in Altenheimen besorgen Peter Schmidt sehr. Den Liebsten beim Sterben alleine zu wissen, zu leiden, weil man ihn nicht sehen und begleiten könne … Die Vorstellung alleine sei der blanke Horror.

So lange das Besuchsverbot gilt, bleibt beiden das Telefon und ein liebgewordenes Ritual: „Wenn er mir auf ,Mach’s gut‘ mit ,Machet güter‘ antwortet, lege ich beruhigt auf“, sagt Peter Schmidt. Ein guter Tag.

Martina Groß tut momentan am meisten Leid, dass sie ihren Vater bei dem schönen Wetter nicht wie vorher spazieren fahren kann. Die frische Luft vermisse er sehr. Die rechte Seite des 94-Jährigen ist nach einem Schlaganfall gelähmt, er sitzt im Rollstuhl und das Bedienen des Telefons fällt ihm wegen der Behinderung schwer. Er höre auch schlecht, sei sich aber über die außerordentliche Situation im Klaren. „Heute habe ich versucht anzurufen, er hatte aber Schwierigkeiten mich zu verstehen. Vielleicht hatte er das Hörgerät nicht an. Ich wollte ihm sagen, dass ich ein Fotoalbum von früher für ihn abgeben werde“, erzählt die Tochter. Ihr Vater lebt im dritten Jahr zusammen mit sieben Personen in einer Wohngruppe in der Nähe von Gießen in Hessen. Auch dort herrscht striktes Besuchsverbot.

Martina Groß hat sich nach der regelmäßigen Nähe, sie und ihre Geschwister waren an fünf Tagen in der Woche abwechselnd beim Vater, etwas ausgedacht: „Ich winke ihm durchs Fenster zu“. Gelegenheit dazu gibt es um 12 Uhr zur Mittagessenszeit oder zum Nachmittagskaffee um 15 Uhr, wenn er mit seinem Rollstuhl an seinem Platz am gemeinsamen Esstisch im Erdgeschoss sitzt. Hinter der schützenden Terrassentür. Ein kurzer, schöner, der günstigen Lage geschuldeter Moment.

Außerdem gibt Martina Groß an der Pforte immer wieder Briefe und Karten mit kurzen Nachrichten und Grüßen ab. Oder Kreuzworträtsel, selbst gebackene Kekse und alkoholfreies Bier, das er gerne trinkt. Wichtige Kleinigkeiten. Denn auch alle Freizeitangebote, wie der Singkreis, sind tabu.

Bei ihren gemeinsamen Spaziergängen haben beide auch über den Tod gesprochen, dem ihr Vater in Anbetracht seines hohen Alters gefasst entgegen sehe. Die Tochter möchte nicht, dass ihm etwas geschieht und sie nicht bei ihm sein könnte. Das wäre schlimm. Die Nachrichten über die Todesfälle in den Altenheimen bereiten auch ihr Sorgen und sie hofft, dass das Pflegepersonal alle nötigen Vorkehrungen zum Schutz vor dem Virus trifft.

Eigentlich wollte Martina Groß für Mai, zum 95. Geburtstag des Vaters, eine kleine Feier mit einigen Verwandten vorbereiten. Der Plan liegt auf Eis. Aber, wer weiß?

*Namen von uns geändert.