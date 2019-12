Nach einer Reihe von Polizeieinsätzen und Ermittlungsverfahren gegen Pfarrer sind in Rheinland-Pfalz kaum noch Gemeinden bereit, Kirchenasyl zu gewähren. epd

Aktuell bieten im Land noch zwei katholische und eine evangelische Kirchengemeinde Flüchtlingen Schutz vor einer Abschiebung. Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium hat zurzeit Kenntnis von elf Fällen, für die rheinland-pfälzische Ausländerbehörden zuständig sind. Die betroffenen Asylbewerber halten sich aber überwiegend in Kirchengemeinden außerhalb von Rheinland-Pfalz auf.

Besonders aktiv ist hierbei die Evangelische Kirche im Rheinland. „In Rheinland-Pfalz haben wir zurzeit ein Kirchenasyl und sieben Kirchenasyle in Nordrhein-Westfalen, bei denen aber eine Behörde in Rheinland-Pfalz zuständig ist“, teilte deren Sprecher Jens Peter Iven in Düsseldorf mit.

Der Rückgang bei den Fallzahlen sei eine Folge der politischen Stimmung, sagte Uli Sextro, Referent der Diakonie Rheinland-Pfalz: „Viele sind einfach auch erschöpft.“ Das Katholische Büro in Mainz wollte keine näheren Angaben zu den derzeit gewährten Kirchenasylen in Rheinland-Pfalz machen.

Insgesamt gab es 2019 laut Ministerium 17 Fälle von Kirchenasyl für Personen, die sich zuvor in Rheinland-Pfalz aufgehalten hatten. 2018 war die Zahl fast viermal so hoch. Allerdings gingen die Behörden einiger rheinland-pfälzischer Städte und Kreise seit 2017 massiv gegen Kirchengemeinden vor: Im Rhein-Hunsrück-Kreis wurden nach Anzeigen der Kreisverwaltung Strafverfahren gegen fünf Pfarrer eröffnet. Im Zuge der Ermittlungen ließ die Staatsanwaltschaft Büros und Wohnungen durchsuchen.