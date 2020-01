später lesen Arbeitslosigkeit Weniger Empfänger von Hartz IV in Rheinland-Pfalz Teilen

Seit der Einführung der Grundsicherung vor 15 Jahren ist die Zahl der Hartz-IV-Empfänger in Rheinland-Pfalz deutlich gesunken. Waren 2005 noch 92 800 Frauen und Männer in der Grundsicherung arbeitslos gemeldet, lag die Zahl 2019 nur noch bei 56 300, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte.