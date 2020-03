Weitere Fälle von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz haben sich zwei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Eine weitere Erkrankte gibt es in der Stadt Kaiserslautern: Die 20 Jahre alte Frau ist positiv auf das Virus getestet worden.

Sie befindet sich in angeordneter häuslicher Quarantäne, wie die Kreisverwaltung Kaiserslautern mitteilte. Derweil konnten die drei bereits bekannten infizierten Personen das Westpfalz-Krankenhaus verlassen. Wie das Klinikum mitteilte, befinden sie sich „in gutem Allgemeinzustand“ und seien nun ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsministerium außerdem einen Fall im Landkreis Mayen-Koblenz. Dabei handele es sich um eine Person in der Familie einer bereits erkrankten 21-jährigen Medizinstudentin. Die junge Frau hatte nach Angaben des örtlichen Gesundheitsamtes bei einem Kongress in Karlsruhe Kontakt mit einem Nürnberger Referenten, der später positiv auf die Lungenkrankheit Covid-19 getestet worden war.