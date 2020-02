später lesen Klima Warmer Winter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Teilen

Für die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland war der zu Ende gehende Winter warm und reich an Regen. In beiden Bundesländern kletterte die Temperatur zwischen November und Ende Februar deutlich über die vieljährigen Mittelwerte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte.