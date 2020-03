später lesen Nationaler Notstand Vor die Tür gehen kostet in Luxemburg jetzt 145 Euro Strafe Teilen

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie sind in Luxemburg am Mittwoch eine Reihe von Not-Verordnungen in Kraft getreten. Bei Verstößen gegen strenge Ausgangsbeschränkungen drohten Geldstrafen, kündigte der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel am Mittwochabend in Luxemburg-Stadt an. dpa