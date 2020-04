Den Tieren im Saarbrücker Zoo und den Tierparks in der Region geht es trotz der Corona-Krise und den damit ausbleibenden Gästen noch gut. Leicht sind die Zeiten aber trotzdem nicht für die Betreiber. Von Vincent Bauer

Während heute an einigen Stellen Lockerungen in Kraft treten, auf die sich Bund und Länder vergangene Woche geeinigt hatten, bleiben Zoos und Tierparks weiterhin geschlossen. Mehr als ein Monat ist vergangen, seitdem die letzten Besucher durch den Saarbrücker Zoo und die Tierparks in der Region spazieren konnten. Gefüttert und gepflegt werden müssen die tierischen Bewohner aber natürlich trotzdem.

Die Versorgung der Tiere im Zoo und im Wildpark St. Johann sei weiterhin gewährleistet, wie Stadtpressesprecher Thomas Blug auf Anfrage mitteilt. Anders als in den vergangenen Tagen aus Teilen der Republik zu lesen war, spielen Notschlachtungen von Tieren, um die Versorgung aufrecht zu erhalten, keine Rolle. Engpässe beim Futter seien nicht zu befürchten. Beide Einrichtungen, die maßgeblich von der Stadt Saarbrücken gefördert werden, hätten vorgesorgt. An der Menge der Futterspenden, die den Wildpark erreichen, und die zum Großteil aus den Abfällen von Lebensmittelgeschäften stammen, habe sich bislang nichts geändert. „Allerdings fehlen die Einnahmen aus den Futterautomaten, die wiederum dem Wildpark und seiner Pflege zugutekommen“, erklärt Blug die Auswirkungen des ausbleibenden Publikumsverkehrs. Auch das Ausbleiben des Eintrittgeldes reißt ein Loch in die Zoo-Kasse.

Das Problem, keine Besucher reinlassen zu dürfen, beschäftigt auch Philipp Becker. Der 55-Jährige ist Vorsitzender des Vereins für Naherholung Karlsbrunn, der den dortigen Wildpark betreibt. Derzeit kümmert er sich mit drei weiteren ehrenamtlichen Helfern darum, dass die rund 65 Tiere in den verschiedenen Gehegen betreut werden. Zu seinem Leidwesen, dürfen die beiden Hilfskräfte, die vor der Corona-Pandemie über die Gesellschaft für kommunale Beschäftigung in Völklingen beim Verein beschäftigt waren, derzeit nicht mit anpacken. „Deswegen machen wir im Moment wirklich nur das Allernötigste“, erklärt Becker. Im Winter geschmiedete Pläne, ein weiteres Gehege für Wildschweine zu errichten, lägen derzeit auf Eis.

Den Ausfall der beiden Hilfskräfte, so Becker, „können wir gar nicht auffangen“. In dem von ihm geführten Verein sei daher besondere Einsatzbereitschaft gefragt. Einer seiner Mitstreiter sei aktuell ausschließlich damit beschäftigt, das Futter für die Wildtiere einzusammeln. Nicht gerade hilfreich sei dabei die Schließung der Burbacher Tafel. Außerhalb von Corona-Zeiten erhält der Verein dort Lebensmittel, die sonst in den Müll gewandert wären. Was die Lage in Karlsbrunn zudem erschwere, sei die Schließung des Kiosks wegen aktueller Auflagen, der sich direkt vor dem Park befindet. Mit dem betreibenden Ehepaar habe man sich auf die Halbierung der Pacht geeinigt.

Zumindest was die Arbeitsabläufe angeht, herrscht im Zoo dagegen überwiegend Normalität. „Die Mitarbeiter sind wie gewohnt im Einsatz“, sagt Blug. Einige davon hätten in den vergangenen Wochen Überstunden abgebaut und Resturlaubstage genommen. Beschäftigte aus der Verwaltung seien kurzerhand ins Homeoffice umgezogen. Wie gewohnt seien dagegen die Mitarbeiter im Wildpark St. Johann in ihren Arbeitsbereichen tätig.

Im Zoo versucht man, die Zeit ohne Besucher möglichst sinnvoll zu nutzen. Derzeit finden Bauarbeiten statt, um die Terrasse vor dem Bistro „Futterhaus“ zu vergrößern. Für Besucher will der Tiergarten durch den Umbau noch attraktiver werden. Obwohl noch nicht in Sicht ist, wann die Wiedereröffnung erfolgen kann, rüsten sich die Betreiber für den Tag X, auf den sie angesichts des sonnigen Wetters zeitnah hoffen.

FOTO: Vincent Bauer

FOTO: Vincent Bauer

FOTO: BeckerBredel