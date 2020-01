später lesen US-Großmanöver Militärische US-Übung im Land vermutlich kaum spürbar Teilen

Die geplante militärische US-Großübung „Defender Europe 20“ im Frühjahr wird voraussichtlich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kaum zu spüren sein. „Derzeit sind keine geplanten Truppenbewegungen durch Rheinland-Pfalz im Zuge von „Defender 2020“ bekannt“, sagte Oberstleutnant Günter Bohn vom Landeskommando Rheinland-Pfalz am gestrigen Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.