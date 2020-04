später lesen Militär US-Angehörige von Flugplatz Spangdahlem spenden Masken Teilen

US-Amerikaner auf dem Militärflugplatz in Spangdahlem in der Eifel nähen Masken zum Schutz vor dem Coronavirus für Menschen in der Region: Bereits mehrere Hundert seien in den letzten Wochen von Militärangehörigen, Familienmitgliedern und Zivilbeschäftigten auf der Air Base gefertigt worden, teilte der US-Flugplatz mit.