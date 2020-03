später lesen Künstliche Intelligenz Uni Trier jetzt DFKI-Außenstelle Teilen

Twittern



Die Universität Trier und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern bauen ihre Zusammenarbeit aus. Beide Seiten unterzeichneten einen Vertrag zur Einrichtung einer Außenstelle in Trier, wie die Universität am Montag mitteilte.