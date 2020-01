später lesen Kurioser Unfall Überraschung zum Frühstück: Auto landet in der Küche FOTO: dpa / Polizeidirektion Trier FOTO: dpa / Polizeidirektion Trier Teilen

In einer Küche und quasi vor den Füßen des Hausbesitzers ist ein Auto in der Eifel nach kurzer Irrfahrt zum Stehen gekommen. Der 64-jährige Fahrer des Wagens war am Donnerstagmorgen in Aach-Hohensonne (Kreis Trier-Saarburg) unterwegs und fuhr aus zunächst ungeklärten Gründen über einen Gartenzaun und durchbrach mit dem Vorderteil die Wand des Einfamilienhauses, wo sich die Küche befindet.