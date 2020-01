In Brebach haben zwei Unbekannte eine Tankstelle überfallen. Sie bedrohten den Kassierer mit einem Beil.

In Fechingen haben zwei Unbekannte eine Tankstelle überfallen. Die Täter waren am Montagabend gegen 22 Uhr mit Beilen bewaffnet in die Tankstelle unter der Fechinger Talbrücke gestürmt. Sie zwangen den Angestellten Kasse und Tresor zu öffnen. Nach bisherigem Ermittlungsstand sprachen die Männer mit französischem Akzent. Die Täter entkamen unerkannt mit dem Geld. Laut Behördenangaben waren beide Männer schwarz gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

(fu)