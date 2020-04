(red) Ein massives Wochenendhaus hat am Sonntagnachmittag im Wald bei Wallhalben gebrannt. Die Feuerwehren Wallhalben und Schmittshausen rückten aus und konnten den Brand, der wohl im Freisitz an der Eingangstür ausgebrochen war, löschen.

An dem Haus entstand Schaden noch unbekannter Höhe. Die Brandursache ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer (0 63 31) 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.