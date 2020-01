(red) Das Programm zum 100-jährigen Bestehen des Turnvereins Rieschweiler 1920 steht. Auftakt ist am Samstag, 18. Januar, und Sonntag, 19. Januar, jeweils von 14 bis 18 Uhr, eine Fotoausstellung in der Turnhalle.

Die Aufnahmen schreiben ein Stück Vereinsgeschichte. Es besteht die Möglichkeit zum Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen. Weitere Programmpunkte im Jubiläumsjahr sind am 8. Februar die Närrische Turnstunde und am 9. Februar der Kinderfasching. Am 26. April lädt der Turnverein zur Götzwanderung ein. Absoluter Höhepunkt ist am 20. Juni der große Festabend zum 100-jährigen Vereinsjubiläum. Am 15. August folgt die Austragung des 33. Schwarzbachtaler Leichtathletikwettkampfs, verbunden mit einem Open-Air-Sommerfest und Traktorenziehen am Sonntag, 16. August. Das Gau-Prellballturnier wird am 29. August ausgetragen. Am 17. Oktober steigt das urige TV-Oktoberfest in der Pfaffenberghalle. Am 25. Oktober lädt der TVR zum Weißwurstfrühstück ein.