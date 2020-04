47 Abiturienten der IGS Thaleischweiler feiern „virtuellen Abiball“.

Aufgrund der Corona-Krise kann der geplante Abiball für die 47 Abiturienten der Integrierten Gesamtschule (IGS) Thaleischweiler-Fröschen nicht stattfinden. Doch die Lehrer seien sich einig, dass ihre Abiturienten einen festlichen und würdigen Anlass verdient haben und deshalb findet ein ’virtueller Abiball’ statt, so der Vorsitzende der Abiturprüfungskommission Roland Eich. Der „virtuellen Abiball“ mit Begrüßungsrede, individuellen Gedanken der Stammkursleiter und einer Fotocollage der Lehrkräfte werde auf der schuleigenen Homepage gefeiert, erklärt Eich.

Einige Abiturienten erstellten ebenfalls eine Fotocollage, auf der sie einzeln in ihrer Abiballkleidung mit ihrem Abiturzeugnis posieren. Auch das Abi-Motto „Abicetamol 2020 mg - Endlich hat der Schmerz ein Ende“ wird auf der Homepage durch eine entsprechende Packungsbeilage ergänzt. Um den „virtuellen Abiball“ möglichst realitätsnah zu gestalten, veröffentlichte Eich zudem seine Abiturrede, die er eigentlich auf dem Abiball gehalten hätte. Unter dem Motto „Abitur 2020 – Die Krise als Gelegenheit begreifen“ hält er die Abiturienten an, die Krise zu nutzen und zu lernen, sich neu zu erfinden. Dazu zitiert er John F. Kennedy: „Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. In einer Krise sei dir der Gefahr bewusst, aber erkenne die Gelegenheit.“

Dieser Prozess sei bereits in vollem Gange: Menschen seien zunehmend höflicher und wertschätzender, sie singen zusammen auf Balkonen, ältere und kranke Menschen rücken wieder verstärkt in den Fokus unserer Gesellschaft – Solidarität und Zusammenhalt verdrängen Egoismus und Ignoranz, so Eich.

„Vernachlässigte Werte wie Zusammenhalt und Bindung in der Familie oder im Beruf, Glaubwürdigkeit, Hilfsbereitschaft, Mitmenschlichkeit und Zuversicht drängen verstärkt in den Vordergrund und Prioritäten werden sich in Zukunft verschieben“, glaubt er.

Gerade in schweren Zeiten wie diesen sei der erfolgreiche Abschluss der Abiturienten als Basis für eine berufliche Zukunft wichtiger als je zuvor, betont Eich. „Ihr seid an unserer Schule natürlich auch in Zukunft jederzeit gern gesehene Gäste. Beschützt eure Träume, bleibt gesund und behaltet euren Optimismus“, verabschiedet der Organisator die Abiturienten.

Oberstufenleiter Stefan Schwarz und die Stammkursleiter Hanna Bosch, Rebecca Mahl und Markus Meckler richten auf der Homepage Worte an die Abiturienten. Alle Lehrer, die die Abiturienten teilweise schon seit der fünften Klasse begleitet haben, haben mitgefiebert und gehofft, dass die Abi-Prozedur ein voller Erfolg wird, sagen die Lehrer.

Ein Abiturdurchschnitt von 1,8 zeichnet Elias Junker als Jahrgangsbesten aus. Er wolle ein Studium für das Lehramt an Gymnasien oder Realschulen aufnehmen, sei sich aber noch unsicher, was den Studienort angeht, so der zweifache Preisträger. Als Unterrichtsfächer habe er entsprechend seiner Leistungskurse Mathematik und Physik gewählt. Für die freie Zeit bis zum Studium habe er eine Rundreise durch Thailand für Juni und Juli gebucht. Die Vielfalt des Landes habe ihn dazu bewegt, so der Abiturient. „Dort gibt es große, sehenswerte Städte, aber auch Meer, Strände und Berge. Auch die Kultur und die Kulinarik sind völlig anders, als bei uns“, erzählt Junker.„Wir werden euch vermissen und hoffen, dass wir euch ein kleines Bisschen auf die kommenden Herausforderungen des Lebens vorbereiten konnten.“