Die Tier- und Artenschutzstation sucht einen Namen für eine afrikanische Kleinkatze. Über Facebook können Besucher weiter am Leben der Tiere und der Mitarbeiter teilhaben. Auch Spendengelder sind weiterhin wichtig für den Verein. Von Nadine Lang

Jedes Jahr beginnt zur Osterzeit die Besucher-Saison bei der Tier- und Artenschutzstation „Tierart“ in Maßweiler. Doch in diesem Jahr ist auch hier alles etwas anders. Bereits vor einigen Wochen mussten alle geplante Führungen und Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit abgesagt werden, um das Wohl der Besucher, aber auch der Mitarbeiter zu schützen. Aber: „Für Wildtiernotfälle beziehungsweise die Aufnahme von Tieren sind wir natürlich weiterhin verfügbar und bei Fragen auch telefonisch erreichbar!“, teilte das Team mit.

Hinter den Kulissen geht die Arbeit natürlich seinen gewohnten Gang und da passierte in den vergangenen wenigen Wochen so einiges. Die wohl größte Besonderheit hat sich in der vergangenen Woche zugetragen. „Tierart hat einen neuen Bewohner“, freute sich das Team vor wenigen Tagen zu verkünden. Bereits im Februar erhielt die Tier- und Artenschutzstation eine Anfrage vom Amt für Umwelt- und Naturschutz Siegburg, ob in Maßweiler ein männlicher Serval untergebracht werden kann. Die afrikanische Kleinkatze wurde Mitte Dezember in Deutschland in freier Wildbahn gesichtet und konnte im Januar eingefangen werden.

„Servale sind in Deutschland nicht heimisch und wir können nur vermuten, dass diese potenziell gefährliche Kleinkatze einem Händler oder Züchter entwischt ist“, teilt „Tierart“ mit. Übergangsweise wurde das Wildtier anschließend an einem sicheren Ort untergebracht und professionell versorgt. Anfang April erhielt Tierart dann durch die zuständige Veterinärbehörde die Erlaubnis, den Serval in Maßweiler aufzunehmen. Nun hat die Raubkatze mit den dunkelbraunen Punkten ihr neues Zuhause bezogen.

Seit zwei Tagen kann jeder, der mag, auf der Facebookseite der Station abstimmen, wie der neue Bewohner künftig heißen soll. Zur Auswahl stehen die beiden afrikanischen Namen „Kiano“ (voller Freude) und „Amaru“ (zielstrebig).

Aber auch ansonsten können die Seitenbesucher auf diesem Weg am Leben der Tiere und der Mitarbeiter teilhaben. Das Team hat sich jede Menge einfallen lassen, um auch während der Schließung für Besucher, die Menschen zu informieren. Und so gibt es fast jeden Tag Spannendes zu sehen – etwa Tierpflegerin Hannah im Video mit den jüngsten Zugängen: einem jungen Feldhasen, zwei kleinen Eichhörnchen oder den drei Steinmarder-Welpen, die mit der Flasche großgezogen werden, oder auch Fotos von den Wildkatzen, die schon bald ausgewildert werden können.

Auch bei den Tieren wurde Ostern gefeiert, und so macht es Freude, per Video mit dabei zu sein, wenn Fuchs, Puma und Waschbären, sich über bunt gefärbte Ostereier hermachen. Neben Videos und jeder Menge toller Fotos war die Station in der vergangenen Woche sogar live im Internet zu sehen. Tierpfleger Tim nahm die Zuschauer mit auf einen Rundgang durch die Station. All das ist aber nicht nur sehr interessant, sondern auch wichtig, denn hinter der Tier- und Artenschutzstation steht der Verein Tierart, der mit der Stiftung „Vier Pfoten“ zusammenarbeitet und auch weiterhin auf Spendengelder und Unterstützung von außen angewiesen.

Wer die Tierschutzarbeit des Vereins unterstützen möchte, kann dies auf mehreren Wegen tun. Auf der Webseite (www.tierart.de) findet sich das Spendenkonto, aber beispielsweise auch ein Link zu einer Wunschliste. Und seit gestern gibt es noch eine Möglichkeit, wie der Verein mitteilt: „Tierart ist ab sofort beim Spendenprojekt ‚Heimat lieben’ der Sparkasse Südwestpfalz vertreten. Als Kunden der Sparkasse könnt Ihr Spendencodes bekommen, die Ihr online in Form von Punkten an Projekte aus der Region verteilen könnt. Helft uns dabei, unser Spendenziel zu erreichen!“

FOTO: Verein Tierart