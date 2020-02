später lesen Dr. Tobias Keßler ist zu Gast Vortrag beim Treffen der Landsenioren Teilen

(red) Das nächste Treffen der Landsenioren der Südwestpfalz findet am Donnerstag, 20. Februar, um 14 Uhr im Gasthaus „Zum Hannes“ in Niederhausen statt. Dr. Tobias Keßler, Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädie im Städtischen Krankenhaus Pirmasens, wird an diesem Nachmittag einen Vortrag über „Gelenkersatz der großen Gelenke – was gibt es Neues für Schulter, Hüfte und Knie“ halten.