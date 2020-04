Trotz Corona-Krise soll, nach den derzeitigen Leitungsarbeiten, noch dieses Jahr mit dem Ausbau der Straße begonnen werden. Im Gemeinderat kommen demnächst Auftragsvergaben hierfür auf die Tagesordnung – und das Reifenberger Neubaugebiet. Von Norbert Schwarz

Die vielbefahrene Ortsdurchfahrt von Reifenberg, eine Straße des Landkreises Südwestpfalz (K 76), wird noch dieses Jahr erneuert. Schon jetzt ist diese Verkehrsader eine Baustelle und das wird sie auch noch bis zum nächsten Jahr bleiben. Derzeit ist das Bauunternehmen Broschart und Göller aus dem benachbarten Maßweiler dabei, die Wasserversorgungsleitung zu erneuern. Bis zur Jahresmitte sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer hofft, dass es mit dem eigentlichen Straßenausbau nahtlos weitergehen kann. In Corona-Zeiten alles andere als ein leichtes Unterfangen.

„Ich bin zuversichtlich und wir werden auch in dieser momentan schwierigen Zeit demnächst eine Ratssitzung abhalten müssen. Das steht für mich außer Frage. Es kann auch in der Corona-Krise schließlich keinen Stillstand geben“, erklärt Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer in einem Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur. Nach Irritationen, unterschiedlichen Aussagen und vielen Telefonaten mit jedweden Entscheidungsträgern sei es jetzt doch so, dass die zunächst angedachte Verschiebung des Ausbaubeginns für die eigentlichen Straßenarbeiten nun doch abgewendet werden kann und bis zum Spätherbst hin die „Bagger rollen“. Pirmin Zimmer: „Wenn wir den wiederkehrenden Ausbaubeitrag für die Straße in diesem Jahr erheben, dann sind wir auch von der Rechtslage her gehalten, der finanziellen Leistung der Beitragspflichtigen eine bauliche Leistung als Gemeinde entgegenzusetzen, sprich mit dem Ausbau der Bürgersteige zu beginnen. Die Bürger als Beitragspflichtige haben jetzt die Bescheide bekommen und deshalb muss auch mit den Arbeiten losgelegt werden.“

Schwierig sei die ganze Sache ohnehin und habe zu nicht wenigen Rückfragen bei Verwaltung und ihm geführt, so der Ortsbürgermeister – denn weil sich im vergangenen Jahr nichts mehr in Sachen Straßenausbau tat, dafür aber gleichfalls ein wiederkehrender Beitrag in Höhe von 36 Cent erhoben wurde, musste dieser Betrag per Bescheid gutgeschrieben und mit einem weiteren Bescheid für das Jahr 2020 von allen Beitragszahlern im Ort abverlangt werden. „Bei der Sache den rechtlichen Überblick zu behalten, ist keineswegs einfach, aber wo ein guter Wille ist, ist auch ein gangbarer Weg“, meint der Bürgermeister und lobt die Verbandsgemeinde-Verwaltung Thaleischweiler-Wallhalben, die bei alledem den Überblick behalte und zusätzliche Arbeitsleistungen erbringen müsse.

Eigentlich habe man ja mit der Maßnahme schon weitaus weiter sein müssen – doch die Kostenexplosion bei der Ausschreibung als „Gesamtpaket“ habe dann doch alles noch komplizierter gemacht. „Es war halt angedacht dass wir, so wie das jahrzehntelang problemlos praktiziert wurde, möglichst alles in eine Hand vergeben wollten“, erinnert Zimmer: „Doch da mussten wir aufgrund der Situation im Baugewerbe feststellen, wir bekommen Endsummen, welche die anfänglichen Kostenschätzungen um ein Vielfaches überschreiten (wir berichteten) und wir deshalb wieder zur Rolle rückwärts gezwungen wurden“.

Die Gewerke Kanalbau, Wasserbau und Straßenerneuerung mit neuen Gehwegen galt es wieder getrennt auszuschreiben, um dabei annehmbare Preise zu bekommen, was auch tatsächlich so eintrat.

Die Kanalleitung ist innerhalb der Ortsdurchfahrt von Reifenberg durch die Verbandsgemeindewerke saniert, neue Hausanschlüsse für Baulücken hergestellt. Im Gang sind derzeit die Arbeiten für die Erneuerung der Hauptwasserleitung mit Hausanschlüssen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM Kaiserslautern) habe die Arbeiten für den Straßenausbau mit dem Erneuern der Gehwege soweit fertig. Spätestens Mai/Juni wird sich der Ortsgemeinderat dann wohl mit einer Auftragsvergabe befassen müssen, schätzt Pirmin Zimmer, welcher bei der Gelegenheit die abschließende Weichenstellung für den Bebauungsplan zum neuen Baugebiet stellen will. „Die zahlreichen Bauinteressierten die sich bei uns gemeldet haben wollen schließlich wissen, wohin die Reise geht. Der Bebauungsplan ist soweit spruchreif.“