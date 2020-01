später lesen Zeugen gesucht Garagenbrand in Wallhalben Teilen

(red) In der Nacht von Sonntag auf Montag hat in der Landstuhler Straße in Wallhalben eine Garage gebrannt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten laut Polizeiangaben ein größerer Schaden und das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus vermieden werden.