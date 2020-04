Klärchen Schneider und ihr Mann widmen sich in Reifenberg auch in Corona-Zeiten voller Elan dem Nutzgarten. Von Norbert Schwarz

(cos) Gartenarbeit ist für Klärchen Schneider aus Reifenberg Lebenselixier. Erst recht in diesen Tagen, wo ein zurückgezogenes Leben gerade für ältere Menschen Pflichtaufgabe ist. Enkel, Tochter und Schwiegersohn helfen bei der Versorgung mit den Dingen fürs tägliche Leben. Ist der Mittagstisch abgeräumt, geht es hinaus in den Hausgarten. Der ehemalige Bauernhof mit Dorfkneipe erlaubt abgeschirmt die nicht einfache Zeit zu meistern Langeweile kennen Klärchen Schneider und ihr Gatte Alfred dabei nicht. Selbst Probleme beim Beschaffen von Sämereien werden flugs gemeistert.

Was das Gedächtnis angeht, nimmt es die Mittachtzigerin aus Reifenberg selbst mit den Jungen auf. Das sei schon phänomenal, räumt Ehegatte Alfred, im Ort meist mit Fred angesprochen, anerkennend ein und bestätigt, dass sie den Wirtschaftsbetrieb früher in der Wirtsstube stets ohne Notizblock managte. „Bei allen Familienfeiern, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Kommunionfeiern am Weißen Sonntag, mein Klärchen hat das alles zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden geregelt und dafür nie einen Notizblock gebraucht. Darum habe ich sie oft regelrecht beneidet!“

Das Denken und Schaffen habe sie bis zum heutigen Tag rüstig gehalten, gibt Klärchen Schneider unumwunden zu, die im kommenden Jahr 60 Jahre Bürgerin von Reifenberg ist und eigentlich aus einer Bauernfamilie in Martinshöhe stammt. Die Schönwetterperiode wird im Augenblick genutzt, der Hausgarten hinter dem stattlichen Anwesen bei der Dorfkirche für die Aussaat von Bohnen, Möhren, Zwiebeln, Kraut in allen Variation oder verschiedenen Rübensorten bestens vorbereitet. Das Beschaffen der Sämlinge bereitete etwas Sorge, nicht allein der bekannte Einschränkungsumstand der Corona-Pandemie verhinderte den sonst üblichen schnellen Einkauf mit der Tochter oder dem Schwiegersohn in der Stadt, die Händler dort waren durch die Krise gar in Lieferverzug und verschoben die Ausgabe der Samentüten ein ums andere Mal. Gut, dass auf die jüngeren Familienmitglieder Verlass gewesen ist, denn im Internet wurde Schwiegersohn Thomas schnell fündig und die Post lieferte zuverlässig.

Bei der Gartenarbeiten geht es Hand in Hand, wenngleich Alfred Schneider jedoch seinem Alter in gewisser Hinsicht Tribut zollen muss. „Ich hann moi Läwedaag uff em Middagsdisch moi eichen Grumbeere gehaat. Noch im ledschde Joor is alles prima geloff, awwer des Johr hod die Kraft fer die Furche se ziehe net gelangt. Es war mer efach zu schwer, Grumbeere aus unserem Gaade gebd´s deshalb in dem Johr ned,“ bedauert der früher Land- und Dorfwirt Alfred Schneider zutiefst.

Auch Klärchen Schneider kam dieses Jahr den Drängen der Kinder nach und verzichtete auf die Aussaat von Stangenbohnen. Die Leiter käme sie auch jetzt noch problemlos hoch, doch aus Sicherheitsgründen hätten die übrigen aus dem Familienverbund darauf bestanden, dass die Leiter diesmal im Schuppen bleibt. Aber an Arbeit mangelt es Klärchen Schneider trotzdem nicht.