Der DRK-Ortsverein Schwarzbachtal musste 20 Blutspender abweisen. 86 Blutspenden, darunter die von 14 Erstspendern, waren ein herausragendes Ergebnis in der Pfaffenberghalle in Rieschweiler-Mühlbach. Von Lothar Feldner

Wesentlich mehr Spender als bislang konnte der DRK-Ortsverein Schwarzbachtal beim zweiten Blutspendetermin dieses Jahres in der Pfaffenberghalle in Rieschweiler-Mühlbach verzeichnen. Obwohl der Blutspende-Zeitraum um zwei Stunden verlängert wurde, mussten noch 20 Blutspende-Interessenten unverrichteter Dinge nach Hause geschickt werden.

Dessen ungeachtet hatte das Team der DRK-Blutspende-Zentrale nach Beendigung der Aktion um 22 Uhr 86 Blutspenden, darunter die von 14 Erstspendern, mit im Gepäck. Hauptgrund für den rasanten Anstieg der Spendebereitschaft, beim ersten Termin im Januar kamen 29 Spender, war offensichtlich der Ausfall von angesetzten Spendeterminen in den Ortsgemeinden Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben und Herschberg. So kamen diesmal in Rieschweiler-Mühlbach nicht nur die Spender aus dem Ort sowie aus Maßweiler und Reifenberg, dem ursprünglichen Sitz des DRK-Ortsverbands, sondern auch aus den Einzugsbereichen der anderen Spendeorte. Für die eingesetzten sechs jungen Kräfte des Ortsverbands stellte die Entzerrung des Geschehens eine besondere Aufgabe dar.

So erfolgte eine erste Information der potenziellen Spender bereits etwa 100 Meter vor dem Erreichen des Spendeorts. Jeder wurde dabei darauf hingewiesen, nicht das Gebäude zu betreten, auf dem Schulhof Abstand zu den übrigen Spendewilligen zu halten und eine Nummer entgegenzunehmen. Diese wiederum regelte dann den zeitlichen Ablauf des Eintritts in das Gebäude. Überwacht wurde dies durch den Blutspende-Beauftragten des Ortsvereins, Matthias Hahn.

Nach dem Aufruf der jeweiligen Spendernummer erfolgte dann direkt hinter dem Eingang ins Hallengebäude eine Fiebermessung. Wäre dabei eine erhöhte Temperatur festgestellt worden, hätte man den Spendewilligen, mit der Empfehlung, sich für eine Überprüfung auf eine Corona-Infektion anzumelden, wieder zurückgeschickt. Einen solchen Fall gab es am Spendeabend jedoch nicht.

Dann ging es im üblichen Ablauf weiter, das heißt Anmeldung, Ausfüllen des gewohnten Fragebogens, Untersuchung durch einen Arzt, Überprüfung der Temperatur und des Eisenwerts im Blut und schließlich Aufruf zur Blutabnahme. Alle Stationen waren jedoch diesmal weit auseinander und Warteschlangen gab es aufgrund des geregelten Zugangs vom Schulhof aus nicht. Dass alles reibungslos aufeinander folgte, dafür sorgte vom Ortsverband aus Bereitschaftsleiterin Nicole Rupnow.

Normal war auch die Ablehnung von neun Spendewilligen aufgrund der angekreuzten Fragebogen. Ablehnungsgründe können bestimmte Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahmen oder aktuelle Zahnarztbesuche sein. Eine Ablehnung kann aber auch erfolgen, wenn der untersuchende Arzt beispielsweise beim Blutdruckmessen zu einem zu hohen oder zu niedrigen Ergebnis kommt. Ebenso könnte ein zu niedriger Eisenwert dazu führen, dass eine Blutspende derzeit nicht in Frage kommt. Erst wenn alle Hürden erfolgreich bewältigt waren, durfte auf einer der diesmal weiter auseinander stehenden Liegen Platz genommen werden.

Dort erfolgte die Entnahme kleinerer Blutproben sowie anschließend die Spende des üblichen Blutquantums. Danach kam der Platzwechsel in die Ruhezone und schließlich die Entgegennahme eines Lunchpakets beim Verlassen des Gebäudes durch einen anderen Ausgang. Bewusst wurde damit Begegnungsverkehr beim Hauptzugang vermieden.

Für die im voraus erfolgte Herrichtung der Lunchtüten mit jeweils zwei belegten Brötchen war der Ortsvereins-Schriftführer Emil Schröder zuständig gewesen. Zusammen mit Ehefrau Marliese stellte er immerhin 80 Tüten solcher Art her, die auch tatsächlich alle an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht werden konnten. Vermieden wurde damit das sonst übliche Zusammensitzen beim Verzehr der gereichten Stärkung. Den Blutspendetermin selbst durfte Schröder wie auch andere Aktive des Ortsvereins aufgrund des höheren Alters nicht durch direktes Mithelfen unterstützen. Anwesend waren dafür aber unter den Blutspendern zahlreiche Mitglieder der SG Rieschweiler, darunter auch Finanzvorstand Tobias Weis. Bei diesem örtlichen Verein hatte man sich dafür ausgesprochen, aufgrund der derzeitigen Krisensituation den Blutspende-Termin gezielt durch die eigene Teilnahme zu unterstützen.

Aufseiten des Ortsvereins, der um den Jahreswechsel 2017/18 vom bisherigen Standort Maßweiler-Reifenberg nach Rieschweiler wechselte und sich dort zum DRK-Ortsverein Schwarzbachtal mauserte, hofft man natürlich, dass vom Aufwärtstrend bei der Blutspende-Teilnehmerzahl in Zukunft noch einiges erhalten bleibt, das heißt, die durchschnittliche Spenderzahl zwischen 30 und 40 auch künftig höher sein wird. Für dieses Jahr stehen immerhin noch drei Spendetermine an.

Zu reden sein wird noch über das künftige Angebot eines Fahrdienstes. Diesmal wurde dieser nämlich von keinem Spender wahrgenommen, was allerdings mit der Befürchtung einer zu großen räumlichen Nähe zusammenhängen könnte, glaubt Schröder. Alle Spender kamen und gingen im eigenen Fahrzeug, obwohl das Holen und Zurückbringen mit dem Fahrzeug des Ortsvereins angeboten worden war.