später lesen Blutspendetaxi wird eingesetzt Blutspende-Termin in der Schulturnhalle Teilen

Twittern



(red) Ein weiterer wichtiger Blutspende-Termin ist am kommenden Mittwoch, 1. April, 17 bis 20 Uhr, in der Schulturnhalle in Rieschweiler-Mühlbach, Hohlweg 3. Dabei wird zum ersten Mal ein Blutspendetaxi eingesetzt – für alle Personen aus Rieschweiler-Mühlbach, Reifenberg und Maßweiler, die nicht mobil sind.