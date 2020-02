später lesen Polizeimeldung Auf glatter Fahrbahn überschlagen Teilen

Am Samstagmorgen gegen 6.50 Uhr kam es auf der L 477 bei Rieschweiler-Mühlbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Ford kam auf eisglatter Strecke in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich.