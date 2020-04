Dank des guten Wetters kommen die Bauarbeiten am Winterbacher Kindergarten gut voran. Von Norbert Schwarz

Baustellenatmosphäre bestimmt derzeit das Geschehen beim Kindergarten „Sonnenkäferstübchen“ in Winterbach. Für zunächst veranschlagte 600 000 Euro erweitert die Ortsgemeinde den bestehenden Kindergarten in der ehemalige Dorfschule. Das Bauunternehmen Munkes aus Zweibrücken ist im Augenblick damit beschäftigt, die Außenwände am Anbautrakt hochzuziehen.

Ortsbürgermeister Andreas Weizel strahlt mit der April-Sonne regelrecht um die Wette, bei der „Baustelle Kindergarten“ herrscht emsige Betriebsamkeit. Letzte Woche bereits rollten Betonmischfahrzeuge an, eine Pumpe beförderte den sattgrauen Beton ins vorher verlegte Stahlgeflecht. Von den fast zwei Tonnen Stahlstäben und Eisengeflechten ist jetzt nichts mehr zu sehen. Gleiches gilt für die in der Bodenplatte verlegten Leerrohre zur Ableitung des Schmutzwassers oder jenen Rohrteilen, die beim weiteren Baufortschritt die Leitungen für Wasser und Strom und sicher auch das Internetkabel aufnehmen. An die Haussicherheit ist gleichfalls gedacht, das Band für die Erdung ist ebenso mitverlegt, der Blitzableiter kann bei dieser öffentlichen Einrichtung später angeschlossen werden. „Wir sind auf gutem Weg, nutzen die Corona-Krise und möchten in der Zeit der Zwangsschließung soweit mit den Bauarbeiten vorankommen, wie das nur irgend möglich ist. Petrus spielt zudem mit, besseres Wetter können wir an der Baustelle überhaupt nicht haben“, findet Andreas Weizel mit breitem Grinsen im Gesicht. Die 55-Betontonnenmasse war bis zum Wochenbeginn ausgehärtet und stabil, der Arbeitsdrang der Handwerker des Bauunternehmens Munkes groß. Eigentlich hätten die Bauarbeiten bei vollem Betrieb des Kindergartens ausgeführt werden müssen und zumindest beim Betonieren der Bodenplatte hätte sich Ortsbürgermeister Weizel gewünscht, dass sich die Kleinen zu diesem Arbeitsspektakel die Nasen an den Kindergartenfenster platt gedrückt hätten. „Das wäre schon ein besonderes Erlebnis für die Kleinen gewesen, überhaupt keine Frage. Andererseits kommen wir sicher jetzt gut voran und können so den Bauzeitenplan einhalten.“

Für die Rohbauarbeiten ist eine Kostensumme in Höhe von 100 000 Euro vorgesehen. Die Zimmermannsarbeiten wird der Fachbetrieb Dahler-Sester aus Heltersberg ausführen. Im Augenblick laufen die Ausschreibungen für die Fenster, den Außen- und Innenputz wie die Estricharbeiten. Schon jetzt ist klar, dass die veranschlagte Kostensumme von 600 000 Euro nicht zu halten ist. Ortsbürgermeister Andreas Weizel: „Wir haben uns ja für den Felsabtrag entschieden und schon jetzt kann jeder erkennen, dass diese Entscheidung in jeder Hinsicht sinnvoll gewesen ist. Allerdings hat uns das bei der Gesamtfinanzierung und zusammen mit Kosten bei der Baugrundsicherung, da mussten wir zwei Meter tief aufschottern, eine kleine Lücke in die Finanzdecke gerissen. Aber die Dorfbewohner stehen voll und ganz hinter dem zukunftsweisenden Vorhaben. Für den Innenausbau haben sich jetzt schon etliche Mitstreiter angesagt. Dadurch werden wir Kosten einsparen können und jeder weiß, an tatkräftigem Zupacken haben es die Ratsmitglieder und Bürger in unserer Ortschaft schon in der Vergangenheit nicht fehlen lassen. Das ist beim Errichten der Gerätehalle beim SCW-Sportplatz der Fall gewesen und das wird auch jetzt wieder so kommen. Die Kleinen des Ortes sind die Zukunft unserer Gemeinde. Die Planungen für das neue Kindergartenjahr belegen, dass wir mit der Entscheidung zur räumlichen Erweiterung der Gemeindeeinrichtung richtig liegen.“ Mit einer Nutzfläche von 170 Quadratmetern wird die bestehen Einrichtung erweitert. Vom Landkreis wird ein Zuschuss in Höhe von 40 Prozent erwartet, über einen Beitrag der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben ist noch immer nicht entschieden.