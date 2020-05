Scherzkekse haben Biedershausen in „Bühlershausen“ umbenannt, anspielend auf den Ortsbürgermeister. Weniger lustig war ein Hexennacht-Vorfall in Zweibrücken.

Nicht immer sind die Scherze in der Hexennacht, der Nacht zum 1. Mai, so gelungen wie jetzt in Biedershausen. Seit den Kommunalwahlen vor knapp einem Jahr hat Christian Bühler als junger, engagierte Bürger die Amtsgeschäfte des Ortsbürgermeisters übernommen. Zielstrebig, unauffällig werden im Gemeinderat die Probleme im rund 250 Einwohner zählenden Ort angegangen und versucht zu meistern. Erfolgreich wohl, denn sonst hätten die ‚„Hexen“ aus dem Biedershausen jetzt in der Nacht zum 1. Mai wohl nicht aus dem „Biedershausen“ ein originell verfremdets „Bühlershausen“ gemacht.

Ihr hässliches Gesicht zeigten „Hexen“ dagegen in Zweibrücken: In der Fußgängerzone wurde das Schaufenster eines Immobilienmakler-Büros in der Fußgängerzone mit schwarzer Farbe mit verleumderischen Worten großflächig besprüht. Sachschaden entstand dabei nicht, da sich die Farbe einfach von der Glasfläche entfernen ließ, berichtet die Polizei. Sie erbittet Zeugenhinweise unter Tel. (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail an: pizweibruecken@polizei.rlp.de.

(cos)