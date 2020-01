Einsteigerkurs für Senioren. Anmelden kann man sich ab sofort. Von red

Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) bietet gemeinsam mit der erfolgreichen saarländischen Internetkampagne „Onlinerland Saar“ am Mittwoch, 12. Februar, von 15 bis 18 Uhr in der ehemaligen Gaststätte Mandelbachhalle (Schützengasse 6a) in Erfweiler-Ehlingen den Senioreneinsteigerkurs: „Kaffee – Kuchen – Tablet“ an.

„Sie möchten erfahren, wie Sie schnell und einfach ins weltweite Netz kommen, wie Sie Ihre Enkel per E-Mail über Ihren nächsten Besuch benachrichtigen, sich mit Hilfe einer Suchmaschine über günstige Einkaufsmöglichkeiten oder die passende Zugverbindung informieren können? Sie lernen die Bedienelemente des Tablets kennen und machen Ihre ersten Schritte im Internet. Die Vorstellung ausgewählter Applikationen (beispielsweise Wetter-App, Bahn-App) zeigt Ihnen weitere Möglichkeiten der Technik für Ihren Alltag und welche Vorteile Tablets für Sie ganz persönlich bieten“, schreiben die Veranstalter. Mitarbeiter der Landesmedienanstalt geben den Teilnehmern wichtige Hinweise und Tipps für die ersten Schritte im mobilen Internet mit dem Tablet sowie praktische Verweise. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Anmeldung ist erforderlich bei Margit Quack, Telefon (0 68 03) 23 72. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Verein statt.