Das Verhältnis von Kirche und Diakonie und ihr soziales Engagement in der Gesellschaft sind Schwerpunkte der rheinischen Landessynode. „Diakonie ist ein starkes Stück Kirche“, sagte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, in Düsseldorf und hob die Bedeutung und Notwendigkeit evangelischer Sozialarbeit hervor. Im Fokus der Sitzung vom 16. bis zum 20. Januar 2020 in Bad Neuenahr stehen zudem sexualisierte Gewalt und die Beziehung von Juden und Christen.

Rekowski sagte, auch wenn die Zahl der Kirchenmitglieder sinke, bleibe angesichts der schwierigen sozialen Situation vieler Menschen „die diakonische Auftragslage extrem gut“. Der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Düsseldorf, Thorsten Nolting, wies darauf hin, dass die Schere zwischen Arm und Reich nach seiner Beobachtung weiter aufgehe. So werde es immer schwerer, Menschen mit geringem Einkommen und Hartz-IV-Beziehern Wohnraum zu vermitteln. Zu den sozialen Einrichtungen der Diakonie Düsseldorf gehören unter anderem Tafeln, Tagesstätten für Wohnungslose, Notaufnahmen für Frauen, Fairhaus-Filialen sowie Beratungs- und Pflegeeinrichtungen.

Die rheinische Kirche, zu der viele Protestanten in Rheinland-Pfalz zählen, will bei der Sitzung zudem verbindliche Regeln zum Schutz vor sexualisierter Gewalt einführen. Dafür sollen Mitarbeitende beispielsweise vor Beschäftigungsbeginn und mindestens alle fünf Jahre ein Führungszeugnis vorlegen müssen, wie Vizepräses Christoph Pistorius erläuterte. Auch Ehrenamtliche sollen dazu verpflichtet werden, wenn sie in intensivem Kontakt mit Minderjährigen stehen. Die Regeln sollen als Kirchengesetz beschlossen werden. Sie sollen für alle 687 Gemeinden und 37 Kirchenkreise sowie die Ämter und Werke der zweitgrößten deutschen Landeskirche gelten. Die rheinische Kirche habe bei dem Thema selbst nicht immer richtig gehandelt, sagte Pistorius und betonte: „Täter dürfen auf keinen Fall durch ihr Amt in der Kirche vor Strafe und Konsequenzen geschützt werden.“

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beziehung von Christen und Juden. Die rheinische Kirche wolle sich dem Antisemitismus stärker entgegenstellen, sagte Oberkirchenrätin Barbara Rudolph. So müsse das Gespräch mit Menschen gesucht werden, die antijüdische Auffassungen vertreten. Unter anderem gehe es darum, klassische antisemitische Vorstellungen zu entlarven, die immer wieder auftauchten. Der Vizepräsident des Zentralrates der Juden, Abraham Lehrer, soll auf der Synode ein Grußwort sprechen.

Dem Kirchenparlament soll zudem ein Bericht über eine Untersuchung der ungeplanten Millionen-Mehrkosten für die Umstellung einer Finanzsoftware vorgelegt werden. Mit der Untersuchung wurde der leitende Oberstaatsanwalt aus Koblenz, Harald Kruse, beauftragt. Zudem könnte der Deutsche Evangelische Kirchentag ab 2027 wieder ins Rheinland kommen. Die Synode will die Kirchenleitung bitten, eine entsprechende Einladung auszusprechen. Die Synodalen werden außerdem über die zivile Seenotrettung beraten und zwei nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung neu bestimmen.