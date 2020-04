Datenschützer werfen Edeka Lonsdorfer in Saarbrücken vor, die Persönlichkeitsrechte seiner Kunden zu verletzen. Von Alexander Manderscheid

Mit einem kleinen Gerät über den Köpfen seiner Kunden hat nach Ostern ein Saarbrücker Supermarkt für großes Aufsehen gesorgt: Der Edeka Lonsdorfer in der Mainzer Straße hat kurz hinter seinem Eingang eine Wärmebildkamera montiert, um die Körpertemperatur der Kunden zu messen. Mit ihr verfolgt Marktleiter Jonas Lonsdorfer ein klares Ziel: „Ich will die Gesundheit meiner Mitarbeiter schützen.“ Die Kamera soll herausfinden, ob die Körpertemperatur eines Kunden, der gerade den Markt betritt, erhöht ist, was der Sicherheitsmann am Eingang dann als Indiz werten könnte, dass der Kunde vielleicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Das will aber niemand auf Anfrage unserer Zeitung so direkt auf den Punkt bringen. Denn dass die Körpertempertur höher ausfällt als normal, könnte schon an der Sonne liegen, die derzeit jeden, der zu Fuß den Parkplatz vor dem Geschäft überquert, ordentlich bescheint. „Dessen sind wir uns schon bewusst“, sagt Lonsdorfer. Wenn ihnen tatsächlich jemand auffiele, würden sie ihm auch erst mal Zeit im Foyer lassen, um sich wieder abzukühlen. Wäre die Temperatur dann immer noch hoch, erkundige man sich diskret nach seinem Befinden und böte ihm an, den Einkauf zu erledigen und zu liefern. Abweisen wolle man niemanden.

So weit, so gut. In Coronazeiten fühlen sich viele durch solche Maßnahmen sicherer. Der Edeka in der Mainzer Straße ist auch nicht das einzige Geschäft, das solch eine Kamera nutzt, wie die Sicherheitsfirma Matec aus Saarbrücken, die im Hintergund agiert, bestätigt. Sie arbeitet sogar an weiteren rund 100 Bestellungen aus dem Saarland. Doch weil sein Edeka in der Werbung der Firma auftauchte, sah Lonsdorfer plötzlich schwere Vorwürfe über sich hereinbrechen: Er verletze mit dieser Wärmebildkamera die Persönlichkeitsrechte seiner Kunden.

Lonsdorfer und Mahmut Taskiran, der Chef der Sicherheitsfirma, können das nicht nachvollziehen. Matec habe im Vorfeld sogar einen Frankfurter Anwalt hinzugezogen, der keine Bedenken habe. Taskiran erklärt es mit der simplen Funktionsweise: Die Kamera erfasse den Kunden beim Hineingehen, schicke das Livebild über ein Kabel direkt an einen Bildschirm beim Sicherheitsmann am Eingang. Auch die Kunden könnten sich selbst sehen. Was die Kamera nicht mache, ist senden oder speichern. Sie sei im Prinzip nichts anderes als jemand, der mit einem Hand-Messgerät bei jemandem an der Stirn die Temperatur misst – Bilder, die wir zumindest aus dem Ausland kennen. Die Kamera würde dieses Prozedere vereinfachen und noch sicherer machen, da gar kein Kontakt mehr da sei. Bisher habe sich auch noch kein Kunde beschwert.

Trotzdem sieht die Datenschutzbeauftragte des Saarlandes, Monika Grethel, die Sache mit der Kamera weniger entspannt. Es sei auch schon ein Prüfverfahren in die Wege geleitet worden. Denn gleich, ob nun gespeichtert werde oder nicht, werden durch das Filmen personenbezogene Daten, und dazu noch Gesundheitsdaten, erhoben – und sie werden genutzt in dem Moment, in dem der Sicherheitsmann die Person darauf anspricht. Man könne diese Daten einer bestimmten Person zuordnen, weswegen das alles sehr bedenklich sei, sagt Grethel. Und selbst, wenn ein Prüfverfahren Ermessungsspielraum lässt, müsse man nach der Verhältnismäßigkeit fragen. Bei einer solchen Kamera sei das sehr zu bezweifeln. Denn nicht jeder mit Corona Infizierte habe auch Fieber.

Mit solchen Fragen will sich Jonas Lonsdorfer aber nicht mehr rumplagen. Am Mittwochnachmittag hat er die Kamera bis auf weiteres wieder abgehängt.