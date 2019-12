später lesen Bahnverkehr Streik in Frankreich trifft auch Zugverkehr in der Westpfalz Teilen

Zugreisende in der Pfalz müssen am ersten Weihnachtsfeiertag unter Umständen umplanen. Am Mittwoch werde kein Zug zwischen Kaiserslautern und Wissembourg fahren, teilte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd am Montag mit.