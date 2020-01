Ein Sonderbeauftragter untersucht derzeit, wie am Hof des Großherzogs von Luxemburg mit Geld und Personal umgegangen wird. Einem aktuellen Bericht zufolge herrschen hinter den Palastmauern Zustände, die zur Erosion der aktuellen Regentschaft führen könnten.

Die Tatsache, dass mit Jeannot Waringo ein Sonderbeauftragter die Personal- und Finanzpolitik am großherzoglichen Hof untersucht, könnte diesen in eine heftige Krise stürzen. Das besagt ein Artikel im Luxemburger Land vom vergangenen Wochenende, der sich mehrfach auf Aussagen nicht namentlich genannter Menschen, die allerdings dem Hof nahestünden, stützt.

„Die Großherzogin macht, was sie will“, fasst der Artikel die Situation zusammen, wie sie sich für dem Hof nahestehende Personen darstelle. „Maria Teresa halte die Zügel fest in der Hand, bestimme die Geschäfte und den Rhythmus am Hof“, heißt es in dem Artikel, der der Großherzogin letztlich zuschreibt, sie betrachte die Angestellten am Hof letztlich als „Leibeigene“.

Eine hohe Personalfluktuation am Hof und sogar ein Suizid, der mit einer fristlosen Kündigung in Zusammenhang gebracht wird, hatte dazu geführt, dass mit Jeannot Waringo, dem ehemaligen Direktor der Finanzinspektion, ein Arbeitsplatz im Palast eingerichtet wurde, damit er die Buch- und Personalführung genauer untersuchen kann.

Die Untersuchung war von Anfang an umstritten: Laut Luxemburger Verfassung ist der Großherzog unverletzlich und kann praktisch kaum zur Rechenschaft gezogen werden. Andererseits erfordert jede Entscheidung des Hofes eigentlich eine Gegenkontrolle durch ein Regierungsmitglied. Gerade hier scheint jedoch eine Eigendynamik eingetreten zu sein, die dazu geführt hat, dass etwa in Personalfragen keine echte Kontrolle mehr ausgeübt wird.

Obgleich die jetzt laufende Analyse durch Waringo zwar offiziell im Einvernehmen mit dem Hof gestartet wurde, soll es in der Vergangenheit hinter den Kulissen zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen sein. Wie das Land berichtet, soll es zwischen Premierminister Xavier Bettel und Großherzogin Maria Teresa sogar zu lautstarken Auseinandersetzungen gekommen sein.

Laut Luxemburger Land schlössen „dem Hof nahestehende Personen“ nicht aus, dass der Großherzog zum Ausgang der Untersuchungen abdanken könnte. Bereits letztes Jahr habe er offen darüber nachgedacht.