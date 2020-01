Schuss auf Polizeibeamten in Neunkirchen – Täter gestellt

Schießerei in Neunkirchen

(red) Bei einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt in Neunkirchen schoss in der Nacht auf Freitag ein Mann mit einer Pistole auf Polizisten, verfehlte diese und konnte zunächst flüchten. red

Im Laufe der anschließenden Fahndung nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei den Neunkircher jedoch fest.

Auslöser des Einsatzes war ein Streit zwischen dem späteren Schützen und dessen Lebensgefährtin. Als Polizeibeamte in der Wellesweiler Straße eintrafen, war der in Nordrhein-Westfalen geborene Mann jedoch schon weg. Gegen 2 Uhr randlierte der Mann wieder vor der Türe der Freundin. Als die Polizei erneut ausrückte, war er jedoch wieder weg. Bei der Durchsuchung des Hauses fand ein 28-jähriger Polizeibeamter den 38-Jährigen auf dem Dachboden. Der Polizist stand gerade auf der Leiter zum Dachboden, als der Mann unvermittelt eine Waffe zog. Der Beamate sprang von der Leiter und der Mann feuerte Richtung der Einsatzkräfte. Diese zogen sich kurz zurück, was der Schütze nutzen konnte, um erneut zu fliehen.

Der wegen mehrerer Gewaltdelikten bekannte Neunkircher konnte kurze Zeit später, trotz heftiger Gegenwehr, dann doch noch festgenommen werden. Bei der Festnahme trug der zugdröhnet Mann die geladene Schusswaffe bei sich. Keiner der am Einsatz beteiligten Kräfte wurde verletzt, jedoch mussten fünf Beamtinnen und Beamte im Alter zwischen 43 und 23 Jahren anschließend psychologisch betreut werden. Wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags muss sich der 38-Jährige verantworten. Zunächst sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken in Untersuchungshaft.