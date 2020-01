später lesen Polizei ermittelt Schüsse auf Blitzer an der Autobahn Teilen

An der Autobahn A1 bei Bescheid ist auf einen Blitzeranhänger geschossen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellten die Beamten vier Schüsse fest. Erste Ermittlungen ergaben demnach, dass der oder die Täter die Schüsse am Freitagabend aus einem Auto auf den Anhänger abgaben, der auf einem Grünstreifen jenseits der Leitplanke stand.