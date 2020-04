später lesen Warme Wintermonate Schnakenjäger bekämpfen die Mücken schon jetzt FOTO: dpa / Uli Deck FOTO: dpa / Uli Deck Teilen

Bei ersten Einsätzen per Hubschrauber und zu Fuß sind die Schnakenjäger am Rhein gegen Waldstechmücken vorgegangen. „Die insgesamt warmen Wintertemperaturen führten in einigen Bereichen zur rascheren Entwicklung der Waldstechmücken – zum Beispiel in der Pfalz und im Landkreis Rastatt“, sagte Dirk Reichle von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer.