Die Sanierungsarbeiten am Dom in Speyer dauern durch erhebliche Schäden an der Dachkonstruktion der Vierungskuppel länger als geplant und kosten mehr als ursprünglich angenommen. Die Tragfähigkeit des Daches sei unter anderem durch Feuchtigkeit und Holzschädlinge erheblich gemindert, teilte Dombaumeisterin Hedwig Drabik am Donnerstag mit. dpa