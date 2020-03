später lesen Corona-Krise Saarland macht Bäder, Discos, Clubs und Bordelle dicht Teilen

(dpa) Im Kampf gegen das Coronavirus schränkt das Saarland das öffentliche Leben weiter ein. Am Sonntagabend kündigte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in Saarbrücken an, dass ab Montagmorgen, acht Uhr, die Grenzen zu Frankreich und Luxemburg geschlossen werden.