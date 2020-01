später lesen Streit um lesbisches Paar Saar-Karnevalsverband lässt Prinzessinnen zur Wahl zu FOTO: dpa / Stefan Jung FOTO: dpa / Stefan Jung Teilen

Gleichgeschlechtliche Paare dürfen ab sofort an der Wahl des Prinzenpaars des Jahres in der saarländischen Fastnacht teilnehmen. Das gaben die Kleinsblittersdorfer Karnevalsgesellschaft Die Rebläuse und der Verband Saarländischer Karnevalsvereine am Freitag bekannt.