Zudem muss er in eine Entziehungsanstalt, ordnete das Landgericht Zweibrücken an. Der 31-jährige hatte unter anderem 1,7 Kilogramm Amphetamin versteckt. Von Rainer Ulm

Er hatte jede Menge Drogen und unzählige gefährliche Gegenstände in seiner gesamten Mietwohnung und in einem Holzverschlag verteilt: Wegen bewaffneten Handels und Besitzes von Betäubungsmitteln hat das Landgericht Zweibrücken einen 31-jährigen Rodalber vergangene Woche zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Zudem ordnete die Erste Strafkammer die Unterbringung des Drogenabhängigen in einer Entziehungsanstalt an. Sie entsprach damit dem Antrag der beiden Verteidiger des Angeklagten. Das Urteil wurde sofort rechtskräftig, weil auch Staatsanwalt Christian Horras, der sechs Jahre gefordert hatte, am Ende des Prozesses auf Rechtsmittel verzichtete.

Der Staatsanwalt hatte dem Rodalber zur Last gelegt, im Herbst vergangenen Jahres 1,7 Kilogramm Amphetamine, 27 Gramm Haschisch und 55 Ecstasy-Tabletten besessen zu haben, um die Drogen, wie es in der Anklageschrift hieß, „gewinnbringend zu verkaufen“. Er soll zudem in der Nähe der Lagerorte in seiner Wohnung unter anderem drei Butterfly-Messer, ein Einhandmesser, einen Teleskopschlagstock, einen Holzschlagstock, drei Wurfmesser, einen Baseballschläger und eine geladene Schreckschusspistole „griffbereit abgelegt haben“. Drogen besessen und damit gehandelt zu haben, bestritt der Angeklagte im Grundsatz zwar nicht, verwahrte sich allerdings dagegen, die gefährlichen Gegenstände „griffbereit“ gehabt zu haben. Vielmehr habe er die Messer, Schlagstöcke und die Schreckschusspistole „von Freunden geschenkt bekommen.“ Die Amphetamine und das Haschisch will er ebenfalls lediglich „an etwa zehn Freunde“ verkauft haben, um damit den eigenen Drogenkonsum zu finanzieren, behauptete der 31-Jährige. Er lebt nach eigenen Angaben derzeit von 424 Euro Hartz IV: „Damit komme ich eigentlich aus – wenn ich nicht Geld für die Drogen bräuchte.“ Zumal die Miete für seine Wohnung „das Amt“ übernehme. Woher er die Drogen bezogen und an wen er sie genau weiterverkauft hat, wollte er aber nicht preisgeben: „Dazu sage ich nichts, weil ich niemanden verrate.“

Dem jungen Dealer, der seit seinem 16 Lebensjahr Amphetamine und Haschisch konsumiert, auf die Spur kamen die Ermittler nach mehreren Anzeigen aus der Nachbarschaft. So fielen in dem Mehrfamilienhaus im Osten Rodalbens ein ständiges Kommen und Gehen sowie ein lautstarkes Partytreiben in dessen Wohnung auf. Was die Polizei auf den Plan rief. Kriminalbeamte observierten das Haus und die Umgebung. „Wir konnten Personen identifizieren, die aus seinem Haus kamen, die eindeutig der örtlichen Drogenszene zuzuordnen sind“, sagte ein 44-jähriger Hauptkommissar als Zeuge aus. Dessen Kollege berichtete, bei der späteren Durchsuchung der Wohnung seien dort und in einem Kühlschrank, der in einem an das Haus angrenzenden Schuppen stand, 1,7 Kilogramm Amphetamine gefunden worden. Ansonsten hätten Drogen und gefährliche Gegenstände „kreuz und quer überall in der Wohnung“ gelegen. Und auf jenem Kühlschrank im Schuppen lagen zudem 9000 Tütchen – „offenbar gedacht, um die Drogen zu portionieren“, vermutete der Kriminalbeamte, was für einen florierenden Drogenhandel spräche.

Staatsanwalt Horras ist sich deshalb sicher: „Die gefundenen 1,7 Kilogramm sind nur der Rest der seinerzeit ursprünglich erworbenen zwei Kilogramm Amphetamine.“ Schon deshalb könne von einem minderschweren Fall keine Rede sein, hob er in seinem Plädoyer hervor: „Das ist das Zwanzigfache einer nicht geringen Menge, von der das Gesetz ausgeht.“ Das sah selbst einer der beiden Verteidiger, der Kaiserslauterer Rechtsanwalt Johannes Berg, so.

Sein Mandant zeigte sich reumütig. „Ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid“, sagte der 31-jährige Rodalber in seinem Schlusswort. Das zumindest hatte ihm Richterin Thomas offenbar angerechnet, wie sie in ihrer Urteilsbegründung sagte: Es spräche zu seinen Gunsten, dass er, auch unter dem Eindruck der für ihn erstmaligen Untersuchungshaft, erkannt habe, „dass das Leben, was Sie bislang geführt haben, nichts bringt.“ Sie sehe deshalb die „große Wahrscheinlichkeit“ für eine erfolgreiche Drogentherapie.