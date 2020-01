später lesen Traurige Ausnahme trübt die Tendenz Rheinland-Pfalz: Weniger Straftaten bei Fußballspielen Teilen

Die Zahl der Straftaten bei Fußballspielen in Rheinland-Pfalz sinkt. In der Saison 2018/19 wurden in der 1. und 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regional- und der Oberliga zusammen 276 Straftaten aufgenommen, der niedrigste Wert innerhalb von fünf Jahren.