Das Robert-Koch-Institut warnt vor Millionen Infizierten, falls die neuen Schutzmaßnahmen nicht eingehalten würden. Wie prüfen Kommunen im Land, ob die Regeln befolgt werden?

Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des neuen Coronavirus müssen seit Mittwoch viele Geschäfte und Einrichtungen in Rheinland-Pfalz geschlossen bleiben. Betroffen sind unter anderem Fachgeschäfte sowie Spielplätze, Kinos, Kneipen, Museen und Fitnessstudios. Die Deutsche Presse-Agentur hat in einigen Städten des Landes gefragt, wie dort kontrolliert und mögliche Verstöße bestraft werden.

In MAINZ kontrollieren einem Stadtsprecher zufolge Mitarbeiter des Ordnungsamts, ob die Regeln eingehalten werden. Unterstützung komme von der Polizei. „In Einzelfällen wird es auch gemeinsame Aktionen geben.“ Die Resonanz von Veranstaltern und Gewerbebetreibenden bezeichnete er als positiv. „Hier stoßen wir auf Verständnis.“

Wer sich nicht an die Regeln hält, dem drohen Sanktionen. „Verstöße können mit einem Bußgeld bis zu 25 000 Euro beziehungsweise sogar mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren geahndet werden.“ Die Stadt rechne aber mit dem „angezeigten verantwortungsvollen Handeln im Sinne aller“

Die Stadtverwaltung KOBLENZ setzt auch auf die Vernunft der Menschen. „Denn die verfügten Maßnahmen sind ja zu Schutz der Bevölkerung erlassen worden“, betonte ein Sprecher der Kommune. Das Ordnungsamt werde die Einhaltung der Verfügungen kontrollieren. Dazu wurde das Personal umgeschichtet, um vor allem einen 24-stündigen Dienst einzurichten. Mögliche Sanktionen sind der Stadt zufolge durch das Infektionsschutzgesetz vorgegeben.

In NEUSTADT/WEINSTRASSE wurden der Verwaltung zufolge die Marktleiter unterrichtet, was die Kommune verfügt habe. Zwar müssten sich alle erst auf die Beschränkungen einstellen – Verstöße würden aber rigoros unterbunden, hieß es. Die pfälzische Stadt ernannte dazu 17 zusätzliche Vollzugsbeamte, die die Auflagen kontrollieren sollen.

In IDAR-OBERSTEIN kontrolliert der kommunale Vollzugsdienst seit Mittwoch, ob die Regeln eingehalten werden. Die Prüfer arbeiten dabei mit der Polizei Hand in Hand. „Wir setzen zunächst auf die verstärkte Präsenz der Ordnungskräfte in der Öffentlichkeit und die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger“, sagte ein Sprecher. Soweit zu beobachten sei, gehe die Bevölkerung etwa bei der Notbetreuung in Kitas sehr verantwortungsvoll mit der außergewöhnlichen Situation um. „Wir hoffen, dass das so bleibt.“ Sollten aber fortgesetzte Verstöße gegen die Regeln erfolgen, würden entsprechende Ordnungsmaßnahmen folgen.

Die Stadt LANDAU kontrolliert zunächst mit ihrem „Stammpersonal“ - das sind sieben Vollzugsbeamte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Kontrollen im Bereich Einzelhandel und Gaststätten.

