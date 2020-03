später lesen Michelinsterne Rheinland-Pfalz bleibt ein Land für Gourmets Teilen

(dpa) Rheinland-Pfalz spielt in der Sternegastronomie weiter in der Top-Liga. Im Vergleich zu 2019 hat das Bundesland vier Sterne-Häuser verloren, aber drei neue, darunter das „Admiral“ aus Waisenheim in der Pfalz, hinzugewonnen.