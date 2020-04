Frühlingswetter und Corona-Krise – das Innenministerium spricht insgesamt von einem verantwortungsbewussten Umgang der Rheinland-Pfälzer mit den Kontaktbeschränkungen. Selbst die bekannten Ausflugsziele seien nur mäßig besucht worden.

Die Rheinland-Pfälzer haben sich trotz frühsommerlichen Wetters zum ganz großen Teil an die Auflagen durch die Corona-Krise gehalten. Das berichteten Polizei und Innenministerium am Sonntag. „Die Menschen in Rheinland-Pfalz zeigten sich sehr verantwortungsbewusst und hielten sich überwiegend an die Kontaktbeschränkungen“, bilanzierte Minister Roger Lewentz (SPD) am Sonntag.



VERSTÖSSE: Das Innenministerium sprach am Sonntag von rund 350 Ordnungswidrigkeiten am Samstag im ganzen Land. In 145 Fällen sei der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten worden. 127 Ordnungswidrigkeiten betrafen Ansammlungen im öffentlichen Raum von drei bis zehn Personen, in 17 Fällen kamen mehr als zehn Personen zusammen. Die meisten Ordnungswidrigkeiten zählte die Polizei mit 162 im Raum Mainz. Darüber hinaus zählte das Ministerium eine Straftat nach der geltenden dritten Corona-Bekämpfungsverordnung sowie acht Straftaten im Zusammenhang mit Covid-19 – etwa Körperverletzungen, Nötigungen und Beleidigungen. „Die Polizei hat über das ganze Wochenende wie angekündigt auf verstärkte Präsenz gesetzt, um die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen zu kontrollieren“, sagte Lewentz. „Der Appell an die Menschen, möglichst zu Hause zu bleiben, gilt natürlich weiter.“

ZAHLEN: Die Zahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierten Menschen in Rheinland-Pfalz stieg am Sonntag nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Mainz auf 3847 Personen. Das waren 220 Fälle mehr als am Samstag um 10.00 Uhr. Die Zahl der Todesfälle wurde gegenüber dem Vortag um eins nach unten korrigiert auf nunmehr 32. Denn ein am Vortag mitgezählter Toter wurde nachträglich negativ auf das Coronavirus getestet. Auf die landesweit meisten Corona-Infektionen kommt mit nunmehr 259 Fällen nach wie vor der Kreis Mayen-Koblenz.

BAUPROJEKTE: Auch der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz hat auf die Corona-Krise reagiert. So arbeitet der Betriebsdienst der 70 Straßen- und Autobahnmeistereien im wöchentlichen Wechsel. Die Arbeitsgruppen wurden in zwei Hälften aufgeteilt: Eine Gruppe ist weiter im Dienst und sorgt für die Verkehrssicherheit auf der Strecke, die andere Gruppe ist in Arbeitsbereitschaft. Ansonsten laufen die Arbeiten auf den Baustellen überwiegend normal. „Das Wetter ist derzeit optimal für Bauarbeiten“, sagte LBM-Geschäftsführer Arno Trauden. „Auch können wir gerade auf hochbelasteten Strecken einfacher bauen, da aktuell deutlich weniger Verkehr unterwegs ist.“

UMGANG MIT DER KRISE: Nach Ansicht der Glücksforscherin Michaela Brohm-Badry von der Uni Trier bestimmen Angst und Traurigkeit in Zeiten des Coronavirus die Gefühle vieler Menschen. Das liege zum größten Teil daran, dass sie spürten, die Situation nicht mehr kontrollieren zu können. Dieser Kontrollverlust verstärke die negativen Gefühle. Umso wichtiger sei es jetzt, den Blick auf den „kleinen eigenen Bereich“ zu lenken, den man noch steuern könne: „Es geht darum, sich um sich selbst und um andere zu kümmern“, sagte die Professorin der Deutschen Presse-Agentur. „Selbstsorge“ meine, sich dem zu widmen, was einem trotz der schweren Zeit wirklich gut tue: zum Beispiel ausreichend Schlaf, gute Nahrung, Bewegung, schreiben, lesen oder Musik machen, sagte Brohm-Badry, die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung ist.

WOCHENMÄRKTE: Auch auf die Märkte im Land wirkt sich die Pandemie aus. In zahlreichen Städten wie Mainz, Koblenz oder Trier müssen für einen besseren Schutz vor Infektionen größere Abstände zwischen den Marktständen eingehalten werden. In Koblenz beispielsweise darf außerdem höchstens eine Person auf zehn Quadratmeter Marktfläche kommen, auch Desinfektionsmittel wird einem Stadtsprecher zufolge bereitgestellt. Trotz allem zählte etwa der Markt auf dem Trierer Viehmarkt mehr Standbetreiber als vor der Krise.