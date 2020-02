später lesen Luxemburgs Hof Premier Bettel sägt Großherzogin Maria Teresa ab Teilen

Twittern



Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel will den Hof von Großherzog Henri (64) umfassend reformieren. „Wir wollen die Monarchie stärken, indem wir den Hof verbessern, transparent machen und an das 21. Jahrhundert anpassen“, sagte Bettel am Mittwoch. dpa