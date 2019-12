Landhandel im Wandel der Zeit: Zu Besuch im Raiffeisen-Laden von Bernhard Schild in Bliesmengen-Bolchen. Von pga

Als in der Mitte des 19. Jahrhunderts Friedrich Wilhelm Raiffeisen über die Situation der Landwirte nachdachte, kam er auf die Idee des „grünen Kredits“. Bauern sollten Saatgut und Dünger mit dem Erlös der späteren Ernte bezahlen. Das Modell zur „Unterstützung unbemittelter Landwirte“ kam auf den Weg, Raiffeisen wurde zur Genossenschaft und zur Marke. 6500 Geschäfte in Deutschland tragen den Namen des Sozialreformers. Drei davon im Bliesgau.

Die unbemittelten Landwirte gibt es nicht mehr. Der Schrumpfungsprozess im Landbau hat zu wenigen, großen Betrieben geführt. Zu Bauernhöfen, die hochtechnisiert riesige Flächen bestellen. Zu Lohnunternehmen, die im Schichtbetrieb oft rund um die Uhr den Landwirten mit Maschinen zur Seite stehen. Wo bleibt da der alte Raiffeisen?

Bernhard Schild führt den kleinen Raiffeisen-Laden in Bliesmengen-Bolchen. „Von den Bauern könnten wir heute nicht mehr leben“, erzählt er. Und in den 35 Jahren, die er für Raiffeisen arbeitet, hat sich vieles geändert. „Am Anfang waren Baustoffe der große Renner. In den achtziger Jahren hatten wir zwei Kipper-Lkw, die Sand, Steine, Schotter und andere Baustoffe fuhren. Die waren ausgelastet. Aber damals haben die Menschen hier im Gau ihre Häuser selbst gebaut, oft mit Hilfe der Nachbarn. Das ist heute nicht mehr so. Damals hatte auch jeder ordentliche Hauseigentümer irgendwo auf dem Grundstück einen Haufen Kies und Sand, falls mal etwas zu reparieren oder umzubauen war. Heute ist das noch die große Ausnahme.“

Den Markt für Baustoffe hat Raiffeisen im Gau weitgehend anderen Händlern überlassen. Aber der Laden brummt trotzdem – mit anderen Produkten. Brennstoffe gehören dazu, „mittlerweile gehen Pellets sehr gut“, berichtet Schild, der gleichwohl Heizöl im Bliesgau als Haupt-Umsatzträger sieht. Erdgas gibt es hier kaum, die Häuser sind auf ihre Ölheizung angewiesen. Pellets wollen staubtrocken gelagert sein, entlang der feuchten Bachläufe im Gau oft ein Problem.

Die ländliche Umgebung bestimmt das Angebot bei Raiffeisen, selbst wenn die großen Landwirte mittlerweile ihren Bedarf sonstwo decken. Die Gartenbesitzer und Kleinlandwirte geben sich bei Schild die Klinke in die Hand. Weidezäune für die Pferde, Kaninchenställe und Futter für alle Arten von Haustieren, Werkzeuge und Gartengeräte, das sind die heutigen Renner in Raiffeisens Regalen. Schild: „In diesem Segment sind wir hier mitten in Europa. Seit es den Euro gibt, haben die Franzosen den Raiffeisenladen entdeckt.“ In Frankreich fehlt das komprimierte Angebot, das „de Bernhard“ in Bliesmengen führt. Überwältigend der Service dabei: Ob Futter, Kartoffeln, Briketts oder Flaschengas – Schild und seine Mannschaft laden die Einkäufe in den Kofferraum der Kunden. „Wenn wir gegenüber Baumärkten bestehen wollen, geht das nur über Freundlichkeit, Service und Kompetenz“, so Schild.

Dass Kartoffelsäcke hier geschleppt werden, ist alles andere als selten. Alle gängigen Sorten sind auf Lager, und Schild gibt Tipps zur Verwendung. Hier liegt eine der Stärken des kleinen Dorfladens. Im September, wenn die neue Kartoffelernte auf den Markt kommt, gibt es hier einen kleinen, aber hoch interessanten Kartoffelmarkt. Schilds Frau Karin kocht Kartoffeln aller vorrätigen Sorten, sie werden gepellt und den Kunden angeboten. Festkochend, mehlig, gut oder eher schlecht zu pellen – der Kunde weiß genau, was auf ihn zukommt. Allians und Bellana sind dann die Renner bei der Speisekartoffel im Bliesgau. Ein paar Hobbyköche zeigen schließlich beim Raiffeisen-Kartoffelmarkt, welche schmackhaften Gerichte dabei entstehen können.

„Zeitgeist“ im Dorfladen auf dem Land? Schild schmunzelt. „Ja, es kommen mehr und mehr Städter, die hier ihren Bedarf decken, für den Reihenhausgarten und für ihre Haustiere. Die hier Kartoffeln kaufen und dabei ein wenig Landluft schnuppern. Die auf der Suche sind nach der Ursprünglichkeit, die die Biosphäre bietet. Und es schätzen, dass der Raiffeisen-Laden seinen Bezug zur Landwirtschaft nicht ganz verloren hat.