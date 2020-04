später lesen Prozessbeginn Erster Prozess zu Staatsfolter in Syrien beginnt Teilen

Vom weltweit ersten Prozess zu Staatsfolter in Syrien, der am Donnerstag in Koblenz beginnt, erhoffen sich Opfer und Menschenrechtler eine Signalwirkung. Er könne helfen, den Weg für Verfahren und zur Strafverfolgung der Regimespitze zu ebnen, erklärte die Menschenrechtsorganisation ECCHR. epd