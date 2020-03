Prozess um Geheimdienstaffäre in Luxemburg hat begonnen

Weil Zeuge Jean-Claude Juncker verhindert war, wurde die Verhandlung bereits zweimal verschoben.

(dpa) In Luxemburg hat am Dienstag der Prozess um eine Geheimdienstaffäre begonnen, die das Großherzogtum 2013 politisch tief erschüttert hatte. In Folge dessen war es damals zu Neuwahlen gekommen: Der frühere Premierminister Jean-Claude Juncker war nach fast 19 Jahren im Amt nach verlorener Wahl Ende Dezember 2013 ausgeschieden. Juncker sei im Verlauf des Prozesses gegen drei ehemalige Mitarbeiter des luxemburgischen Geheimdienstes als Zeuge geladen, sagte eine Sprecherin der Luxemburger Justiz.

In dem Prozess geht es um eine mutmaßlich illegale Abhöraktion und um die mögliche Unterschlagung einer CD. Die Staatsanwaltschaft legt den Ex-Geheimdienstlern Verstöße gegen das Persönlichkeitsrecht und den Datenschutz zur Last. Vor dem Bezirksgericht sind insgesamt acht Termine bis zum 13. März angesetzt. Der Prozess war zuvor bereits zweimal verschoben worden, weil Juncker als Zeuge verhindert gewesen war. Ursprünglich sollte das Verfahren im November 2017 beginnen. Im Zuge der Affäre 2013 um eigenmächtige Aktionen des Geheimdienstes hatte Juncker Neuwahlen angesetzt: Ein Untersuchungsausschuss hatte ihm damals die politische Verantwortung für umstrittene Aktionen des Geheimdienstes zur Last gelegt.

Bei den Wahlen im Oktober 2013 verlor Junckers christsoziale Volkspartei dann ihre bis Mehrheit – und ging in die Opposition.

(dpa)